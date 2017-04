Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Chaperon Rouge? Ou Presque à Marseille 8è arrondissement

Comédie pour enfants de 3 à 8 ans Vous croyez que le Petit Chaperon Rouge est une jeune-fille naïve ? Que sa grand-mère est une vieille femme sans défense et le loup une affreuse et terrifiante bête ? Et si on vous avait menti ? Et s'il y avait d'autres choses à savoir sur ces personnages déjà tellement célèbres ? Voici enfin la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge...Ou presque !