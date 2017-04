Plus d'infos sur le spectacle Le Vilain Petit Canard à Marseille 8è arrondissement

Conte pour enfants de 6 mois à 3 ans C'est l'effervescence à la ferme. Les canetons vont naître aujourd'hui... Maman cane en est persuadée! Tous les animaux sont aux premières loges pour assister au merveilleux spectacle! Mais à l'éclosion des oeufs, l'un d'eux ne ressemble pas à ses frères et soeurs de couvée : c'est le Vilain petit canard. Rejeté à cause de son physique différent, il est contraint de quitter sa "famille" et de partir loin pour ne plus subir les moqueries, avec l'espoir qu'ailleurs il trouvera l'amitié et l'amour dont il a besoin. Sur son chemin, il va rencontrer différents personnages tour à tour tendres, rigolos et bienveillants (Coquet le perroquet, Papouille la grenouille, Gaspard le canard...) mais sa route reste semée d'embûches. Arrivera-t-il à trouver une famille et l'amour tant souhaité ?