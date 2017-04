Plus d'infos sur le spectacle Lili Beth Fantaisie Bucolique à Marseille 8è arrondissement

Conte avec marionnettes et chansons pour enfants de 2 à 8 ans Mauvais réveil ce matin pour Lili Beth : son amie Ursule a disparu ! Aidée de ses voisins et amis, Lili Beth parviendra-t-elle à la retrouver ? Univers champêtre, musiques, chansons, marionnettes et couleurs chatoyantes font de ce spectacle une ode à la joie et à la découverte pour les tout-petits.