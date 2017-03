Plus d'infos sur le spectacle Papa part maman ment même meurt à Marseille 2è arrondissement

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour un psychodrame en bonne et due forme et pourtant... L'auteure Fabienne Yvert transmue la crise familiale moderne en exercice de style – soupape jubilatoire. Les mots sont lâchés ! Violemment drôle et tendrement cruelle, la parole débridée, insolente, se déploie, foisonnante. L'imagination et la fantaisie prennent le pouvoir pour faire des drames de la vie un objet artistique singulier et résolument ludique...