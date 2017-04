Plus d'infos sur le spectacle Peppa Pig à Marseille 2è arrondissement

Adam C.(2-1000272-3-146676)présente en accord avec Decibels Productions Fierylight UK et Entertainment One ce spectacle avec FRANCETV DISTRIBUTION

PEPPA PIG traverse la Manche pour son tout premier spectacle en France.Après son énorme succès en Angleterre, enAustralie et aux Etats Unis, le spectacle original met en scène Peppa, Georges et tous leurs amis dans une aventure tout en chansons, en danses, en jeux et bien sûr pleine de flaques boueuses ! Pack Famille à 118 € soit la place à 29.50 € : exclusivement réservé pour l'achat de 2 adultes + 2 enfants, donc 4 places à sélectionner en tarif Famille. Une vérification sera effectuée lors du contrôle à l'entrée de la salle. Réservations presonnes mobilité réduite : 0491609944