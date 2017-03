Plus d'infos sur le spectacle Le journal de Lulu à Venelles

Spectacle à partir de 3 ans.

« Un trait, une couleur, de l'eau, c'est bien assez pour voyager ». Le journal de Lulu, c'est une petite histoire pour regarder la terre et imaginer le ciel sur des airs de tango ! Une création sensible et visuelle pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent !

Programme complet du Festival : http://www.venelles.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-Mon-Echappee-Belle-2017.pdf

Site web : http://www.venelles.fr

Infos réservation :

Plus d'infos : SMAC Venelles : 04 42 54 93 10