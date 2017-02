Plus d'infos sur le spectacle Ancien Malade Des Hopitaux De Paris à Aix en Provence

LE THEATRE DU JEU DE PAUME (L.3-109170) PRESENTE CE SPECTACLE

Daniel Pennac, Olivier SaladinCe monologue jubilatoire sous forme de thriller médical allie à la satire de la vanité du corps médical une interprétation d'Olivier Saladin pleine d'humanité. Farce noire tirée d'une nouvelle de Daniel Pennac, la pièce nous emporte à un train d'enfer dans les péripéties d'un jeune médecin qui se retrouve à gérer seul les urgences un dimanche soir. La pièce tourne en dérision la maladie et ses traitements qui n'ont rien perdu de leur ressort comique. L'ancien Deschiens Olivier Saladin incarne ce docteur à l'ambition contrariée, ahuri, perplexe et maladroit avec un talent de gymnaste. Il virevolte sur la scène, escalade les montagnes de mots sans perdre son souffle. Ses années sur les planches ont formé son goût pour les personnages du quotidien, pour mettre en relief leurs travers et appuyer là où ça fait mal. Et si elle ne nous réconcilie pas avec les hôpitaux, la pièce nous rappelle néanmoins que la vie demeure une belle aventure et nous fait passer un moment pleinement thérapeutique et savoureux.Mise en scène Benjamin GuillardAvec Olivier SaladinPMR : 0442991200