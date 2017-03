Plus d'infos sur le spectacle Apéro Impro à Aix en Provence

Qui dit nouveau mois, dit Apéro Impro au Café Europia !

Depuis plus de 9 ans tous les premiers jeudis du mois, vous, spectateurs, prenez le pouvoir et définissez les thèmes (le plus souvent déjantés) des improvisations !

Après une petite réflexion de 30 secondes, une équipe de cinq joueurs de la LIPAIX s'emploie à leur donner vie sur scène ... sur des contraintes classiques et parfois expérimentales sélectionnées par le MC !

Pour les Apéro-Impro, il n'y a pas de réservation. Il vous suffit de venir au Café Europia et de vous installer confortablement !

Site web : http://www.lipaix.com/agenda-impro.html

Infos réservation :

