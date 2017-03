Plus d'infos sur le spectacle Beaucoup de bruit pour rien à Aix en Provence

DATES

Samedi 01 avril 2017 à 20h30

Dimanche 02 avril 2017 à 17h00

Comédie de William SHAKESPEARE

Compagnie Interlude

MISE EN SCÈNE : Julien di TOMMASO

Beaucoup de bruit pour rien se déroule à Messine en Sicile.

Don Pedro, Prince d'Aragon, revient de guerre, victorieux avec sa compagnie sur les terres de son ami Léonato, gouverneur de Messine.

Béatrice, la nièce de Léonato, retrouve Bénédict, un chevalier du Prince. Tous deux se connaissent bien et s'échangent des moqueries brillantes.

Claudio, jeune et naïf ami de Bénédict, tombe amoureux de la jeune Héro, fille de Léonato. Leur mariage s'organise presque immédiatement, et par manière de plaisanterie, la compagnie de Don Pedro complote pour faire tomber Béatrice et Bénédict amoureux.

Dans le même temps, le fourbe Don Juan, frère bâtard de Don Pedro, conspire par jalousie à saboter les fiançailles de Héro et Claudio. Il envoie son acolyte courtiser Marguerite, la femme de chambre de Héro, qui s'habille comme sa maîtresse, et fait croire à Claudio que sa promise lui est infidèle.

Le jour du mariage, Claudio humilie publiquement Héro. Le prêtre, qui soupçonne un malentendu, suggère en secret à la famille de Héro de la cacher pour quelque temps et de faire croire à sa mort jusqu'à ce que son innocence soit prouvée.

Distribution en cours :

Avec 9 comédiens

Costumes : Compagnie Interlude

Lumières : Françoise ROUAN

Durée : 1 heure 15

Type de pièce : Comédie farcesque du répertoire

Création Compagnie Interlude 2017

Site web : http://www.letheatredaix.fr/

Infos réservation :

Tarif plein : 20€ Tarif réduit (Étudiant/Chômeur/RSA/ASPA/Handicapé) : 14€ Tarif enfant (moins de 12 ans) : 10€ https://www.yesgolive.com/le-theatre-daix/beaucoup-de-bruit-pour-rien