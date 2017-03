Plus d'infos sur le spectacle Crispin, rival de son maître à Aix en Provence

Samedi 04 mars 2017 à 20h30

Dimanche 05 mars 2017 à 17h00

Comédie d'Alain-René Lesage

Une comédie en un acte dans laquelle Crispin se fait le rival de son maître afin de courtiser une jeune fille dont il compte empocher la dot à sa place.

Personnage de l'ancienne comédie italienne apparu pour la première fois dans la pièce de Paul Scarron L'Écolier de Salamanque, Crispin est de la famille de Scaramouche. Vêtu de noir et chaussé de bottes, il porte suspendue à sa large ceinture de buffle une longue rapière. C'est tantôt un maître fourbe, tantôt un valet rusé, âpre au gain, de la veine des Scapin et des Gros-René, dévoué et flatteur, suivant les gages, et par surcroît escroc et fourbe.

