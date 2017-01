Plus d'infos sur le spectacle De L'imagination à Aix en Provence

LE THEATRE DU JEU DE PAUME (L.3-109170) PRESENTE CE SPECTACLE

Dès 10 ansCréée au Festival d'Avignon 2016, « De l'imagination » est une mini comédie musicale inspirée de l'un des contes les plus cruels du répertoire, « La Barbe bleue ». Une variation élégante et rusée à partager entre enfants et parents. C'était un seigneur redouté parce qu'il avait la barbe bleue mais il était riche et puissant et la belle l'épousa. La suite on la connaît : l'interdiction d'ouvrir une certaine porte, la désobéissance, la découverte des cadavres, la clef tachée de sang, la terreur. « Il faut mourir madame. Puisqu'il me faut mourir répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un quart d'heure, reprit la Barbe bleue mais pas un moment davantage. » De l'imagination raconte ce dernier quart d'heure. Et comme cette diablesse de Clara Le Picard est bien plus maligne que la Barbe bleue, voilà qu'elle fait de la pauvre épousée une Barbarella qui en guise de prière, chante l'éloge de la désobéissance et de la curiosité mères de toutes les vertus créatrices.Texte et mise en scène Clara Le PicardAvec Clara Le Picard, Maud Pizon, Guilhem Jeanjean, Emmanuel Borghi (pianiste)PMR : 0442991200