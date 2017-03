Plus d'infos sur le spectacle Horace à Aix en Provence

LE THEATRE DU JEU DE PAUME (L.3-109170) PRESENTE CE SPECTACLE

Pierre Corneille, Renaud Marie LeblancAmour, devoir, patrie. Peut-on encore en mourir aujourd'hui ? Du Corneille pur et dur qui n'en a pas fini de séduire les jeunes générations dans ses excès qui ouvrent sur d'étranges territoires. En guerre, Rome et Albe résolvent de confier leur destinée à trois champions pris de part et d'autre. Le hasard désigne les trois frères Horace pour les Romains, les trois frères Curiace pour les Albins. Si du côté des Curiace on se lamente sur le destin cruel qui les contraint à oublier l'amitié, Horace sans état d'âme choisit l'intérêt de son pays. Lors du combat, les trois Curiace sont blessés, deux Horace sont tués, le troisième traque les blessés et les tue. De retour chez lui, Horace doit affronter les reproches de sa soeur Camille qui pleure son bien aimé Curiace assassiné. Mais que pèse l'amour fraternel devant la ferveur patriotique ! Horace tue Camille, celui qui élit l'honneur et l'intérêt de sa patrie au détriment de tout le reste, celui-là est un héros et le héros ira au paradis avec la bénédiction du père. Venue du fond des siècles, l'histoire des Horace et des Curiace, comme inscrite dans notre patrimoine intellectuel, même si on n'a jamais lu Corneille, vient se cogner dans notre histoire immédiate comme une peste brune.PMR : 0442991200