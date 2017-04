Plus d'infos sur le spectacle Joyeux Anniversaire Mr Le Maire à Aix en Provence

Dure journée à la mairie de St Martin d'Ail. C'est la fête de l'ail et comme le veut la tradition, le Maire et son épouse doivent défiler sur un char dans le village au cours de la procession. En 100 ans, l'événement n'a jamais été annulé ! Problème ! La femme du Maire a disparu ! En plus, c'est leur anniversaire de mariage ! En urgence, la police criminelle basée à Marseille envoie un enquêteur ! Problème n°2 : Il est complètement idiot ! Va-t-on retrouver la femme du maire ? Le Maire a-t-il quelque chose à cacher ? Comment le Maire va-t-il éviter le scandale ? Dans un petit village, ce genre de cérémonie est très important pour sa future réélection ! Entre un Maire arriviste et prétentieux et un inspecteur totalement déjanté ... Bref... La journée risque d'être explosive ! C'est la nouvelle comédie écrite par ALFRED ! Après « Mais qui a tué Mr Georges ? », gros succès de l'année 2015, plus de 150 représentations, jouée au Festival d'Avignon, après « Mais qui a hérité de Mr Georges ? », 2eme aventure de l'inspecteur Tajinne, qui se joue en France, voici la nouvelle enquête de cet inspecteur totalement déjanté ! Un mélange entre Columbo, Inspecteur Gadget, et le célèbre inspecteur Clouseau ! Des situations cocasses, des mots d'auteur, du suspens...... Bref, un moment inoubliable ! Distribution : Arnaud Olindo et Thierry Lopez UNE PRODUCTION LA FONDATION VCM ET LA COMPAGNIE RIONS ENSEMBLE