Plus d'infos sur le spectacle L'ex-femme de ma vie à Aix en Provence

Les weekends des 17,18 et 19 mars 2017 et 24, 25, 26 mars 2017

Les vendredis et samedis à 21h et les dimanches à 17h au Café-Théâtre IL PICCOLO

De Josiane Balasko

Tom apprécie sa vie de célibataire playboy. Utilisant toujours des mêmes trucs pour séduire - un repas tout prêt, une longue vue pour admirer les étoiles - il s'apprête à recevoir sa dernière "victime" d'un soir, une jeune garagiste des mieux "carrossées".

Mais lorsqu'on sonne à la porte, la visiteuse n'est pas celle attendue.

Frankie son ex-femme, déboule comme un ouragan chez lui, gâchant bien vite sa soirée. Tom n'en revient pas.

Six ans qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Frankie et la voilà qui débarque de façon impromptue, une valise à la main, sans un sou, et... le ventre arrondi par l'attente d'un enfant.

Frankie vient d'être plaquée par son compagnon, et ne sait pas où dormir. Tom se sent donc forcé de l'héberger.

Mais sa décision va lui rappeler un douloureux passé, et va remettre en cause sa nouvelle vie bien réglée...

La pièce est drôle, souvent tendre, parfois un rien nostalgique et cynique. Bien sûr, on est dans le théâtre de boulevard, et les répliques ou situations ne font pas mouche à chaque fois, mais beaucoup de trentenaires seront sûrement touchés par le couple Tom-Frankie.

Site web : http://ilpiccolo.fr/

