LE GRAND THEATRE DE PROVENCE PRESENTE CE SPECTACLE.

mélancolique, dans cette dernière création, une joute théâtrale et chorégraphique sur les liens du sang et l'amour familial. La grenouille avait raison. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et ni les années qui passent, ni cette scène qui me hante joyeusement ne m'apprennent au fond pourquoi on fait ceci ou cela sur ce grand bateau ivre que l'on appelle théâ... (ce mot a besoin de vacances). Pourquoi on accroche des fils aux cintres à jardin plutôt qu'à cour, pourquoi mon corps s'articule en général à l'envers du naturel, pourquoi ce qui est catégoriquement prévu rarement se réalise ? Hein ? Et puis surtout pourquoi on imagine une histoire et on l'entreprend ? Je n'en sais rien. Avec ce spectacle, il y a de minuscules mystères qui vont en avaler de grands, cela est clair. On parlera par détour d'une créature souterraine qui, curieuse des hommes, leur fit confiance et fut trahie, son coeur brisé. On imaginera en représailles une fratrie kidnappée et emprisonnée, sous la surveillance d'un kaléidoscope caractériel. Et pour finir on trempera nos pieds fourbus dans le lavoir - ascenseur révélateur d'aspirations. Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce qui remue à l'intérieur, plutôt pour rôder autour. Donc rôdons si vous le voulez bien. Vivons ensemble, ici, quelques instants, des choses insensées qui ont peut-être du sens, à l'horizon du bout de notre nez. La grenouille nous le dira. James ThierréeScénographie et musique originale James ThierréeAvec Valérie Doucet, Samuel Dutertre, Mariama, Yann Nédélec, Thi Mai Nguyen, James ThierréePMR : 0442916979