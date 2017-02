Plus d'infos sur le spectacle Petits crimes conjugaux à Aix en Provence

DATES

Samedi 04 février 2017 à 20h30

Dimanche 05 février 2017 à 17h00

Compagnie Interlude

MISE EN SCENE : Julien di TOMMASO

Gilles, amnésique, cherche à reconstituer son passé avec celle qui revendique être son épouse, et qui l'est, Lisa. Au fur et à mesure des discussions, celui qui a perdu la mémoire s'interroge lui et sa femme pour comprendre celui qu'il était, comment il se comportait, quels étaient ses loisirs et ses habitudes, ses défauts et ses qualités, quelle relation les unissait et comment, elle, sa femme, le considérait. Il se découvre très bon écrivain et a des théories sur tout, celles-ci ne prônent en fait qu'une grande idée; ne rien faire dans sa maison... Il veut également savoir ce qui a causé son amnésie. Petit à petit se dessine un couple, ayant traversé des hauts et des bas et qui cherche à se reconstruire.

Distribution :

Lisa : Hélène LAMOUREUX

Gilles : Philippe GARDIOL

Costumes : Hélène LAMOUREUX

Lumières : Françoise ROUAN

Durée : 1 heure 30

Type de pièce : Dialogue amoureux

Création Compagnie Interlude 2016

Site web : http://www.letheatredaix.fr/

Infos réservation :

Tarif plein : 20€ Tarif réduit (Étudiant/Chômeur/RSA/ASPA/Handicapé) : 14€ Tarif enfant (moins de 12 ans) : 10€