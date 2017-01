Plus d'infos sur le spectacle Soif à Aix en Provence

Samedi 31 décembre 2016 à 21h ET Minuit

Et du 13 janvier au 29 janvier 2017 au Café-Théâtre IL PICCOLO

Compagnie Série Illimitée

Un homme, une femme, longtemps inséparables, ne se sont pas vus depuis 3 ans ...

... s'ils ne s'étaient pas croisés dans un restaurant quelques jours auparavant, qui sait combien de temps cela aurait duré ?

Trois années sans se voir : la soirée des retrouvailles s'annonce délicieuse.

Mais quand le vin et l'émotion s'invitent à la soirée, difficile de prédire le cours des choses.

Ces deux-là vont avoir l'occasion, rare, de mesurer la profondeur des liens qui les unissent, et musarder du côté des limites fragiles et floues de l'amitié entre un homme et une femme.

Une comédie gaillarde sur les plaisirs de la vie.

Artistes : Vanessa Bellagamba, Antoine Mastropietro

Site web : http://ilpiccolo.fr/

Infos réservation :

Tarif plein : 17€ Tarif réduit : 12€ (Etudiants/demandeur d'emploi/RSA/ ASPA) Tarif Spéciale Date Saint Sylvestre > Tarif unique : 27€ http://ilpiccolo.fr/evenements/billetterie-reservations/