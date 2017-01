Plus d'infos sur le spectacle Un fil à la patte à Aix en Provence

Un Fil à la Patte est un vaudeville de Georges Feydeau, composé de trois actes, et représenté pour la première fois le 9 janvier 1894 au Théâtre du Palais-Royal.

Comment se débarrasser d'une maîtresse lorsqu'on prévoit de se marier le jour même avec une riche héritière ? Voici ce à quoi s'emploie Bois d'Enghien, amant de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, artiste réclamée par la baronne Duverger pour la signature du contrat de mariage de sa fille avec... Bois d'Enghien lui-même. L'amant ménage Lucette et déjoue la cascade d'événements et de quiproquos qui pourraient dévoiler son projet. Pour compléter le tableau : Bouzin, minable clerc de notaire et compositeur raté, le furieux général Irrigua, amoureux de Lucette prêt à tout pour conquérir la belle, et Viviane, la future mariée qui trouve son fiancé trop sage et rêverait d'un séducteur expérimenté, toute une galerie de faux bourgeois et de vrais casse-pieds, ainsi que quelques valets, rouages indispensables du vaudeville.

