Plus d'infos sur le spectacle Ze Voices à Aix en Provence

Philippe Roche a trouvé sa voie... dans celles des autres ! Entre humour et musique, il nous raconte sa carrière de chanteur d'opéra, de jazz, de variété. Un parcours atypique plus vrai que nature qui l'a conduit à l'imitation et à l'humour. En nous racontant son histoire, ce showman allie l'humour à la performance vocale par de bluffantes imitations : Grand Corps Malade, Kendji, Maître Gims, Christophe Maé, Julien Doré et tellement d'autre ! La rumeur raconte que les artistes se battent pour être imités par Philippe Roche !