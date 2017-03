Plus d'infos sur le spectacle Zoo à Aix en Provence

Samedi 18 mars 2017 à 20h30

Dimanche 19 mars 2017 à 17h00

D'après la Comédie-Ballet de Molière "Le Mariage Forcé"

La pièce s'ouvre en musique sur le Mariage de Sganarelle et de Dorimène. Mais au beau milieu de la cérémonie, ce vaillant retraité de 60 ans s'inquiète sur la fidélité de sa future épouse qui n'a que 25 ans...

Nous assistons alors au rêve de Sganarelle, les personnages et le décor se transforment, nous laissant découvrir, pour notre plus grand plaisir, l'univers baroque et incongru de ses pensées... «Être ou ne pas être...cocu...là est la question...»

Bien que le talent de Lully ne soit plus à démontrer, nous avons voulu réinventer la musique et avons confié au talent du compositeur Alexandre Lamia cette belle réalisation. Les chansons à texte qu'il a créé apportent humour et gaîté et illustrent à merveille le propos de Molière !

La Comédie-Ballet

Cette pièce est la réinvention de la comédie-ballet. Vouloir mêler la musique et le théâtre semble naturel et avec Molière on ne peut pas dire que le théâtre y perde !

COMPAGNIE LA RÉSERVE

Site web : http://www.letheatredaix.fr/

