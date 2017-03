Plus d'infos sur le spectacle Alban Ivanov à Arles

LE CARGO DE NUIT PRESENTE CE SPECTACLE

Maître de cérémonie aux côtés de Jamel Debbouze lors Marrakech du Rire 2016 ; Alban Ivanov sera au Cargo de Nuit au printemps 2017 ! Venez découvrir son parcours atypique et sa vision du monde à travers un one man show sincère et déjanté ! Alban se livre avec une énergie incroyable et un franc-parler propre à lui. Il nous invite à nous détendre et à rire des difficultés de notre quotidien, et ça fait beaucoup de bien. Timide s'abstenir ! Vous faites partie du spectacle, Alban n'hésitera pas à vous prendre à partie et à improviser pour votre plus grand plaisir. C'est un élément perturbateur dans toute sa splendeur, génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant... « Alban nous prouve avec brio qu'on peut rire de tout » PARIS MATCH « C'est un véritable sniper » SORTIR PARIS « Il renouvelle l'idée du stand-up » ELLE A savoir : spectacle déconseillé aux moins de 12 ans. Mise en scène : David Salles Durée : 1h20