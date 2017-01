Plus d'infos sur le spectacle Les Banquettes Arrieres à Berre l'Etang

Les Banquettes Arrières Cabaret humour musical Avec Marie Rechner, Cécile Le Guern, Fatima Ammari-B Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec le sourire !! On y croise des personnages inattendus qui nous font part de messages à caractère hautement informatif. Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...