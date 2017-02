Plus d'infos sur le spectacle Monte Cristo à Berre l'Etang

Monte Cristo - Compagnie du chien qui tousse Sur scène quatre comédiens répètent une adaptation très libre du Comte de Monte-Cristo. Mais pas seulement. La compagnie revisite l'histoire de Dumas et nous emporte avec subtilité là où on ne s'y attend pas ! Avec une pointe de surréalisme à la belge et une bonne dose d'humour, elle transforme ce classique en déclaration d'amour au théâtre et à sa magie. Le public est alors immergé dans le quotidien d'une troupe de théâtre. Tout y est : amour, jalousie, trahison... On assiste à la rencontre de deux mondes qui s'entrechoquent avec drôlerie et tendresse.