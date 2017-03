Plus d'infos sur le spectacle Eric Collado & Marco Paolo à Carnoux en Provence

ERIC COLLADO ET MARCO PAOLO DANS « LES 2 LEGENDES »

Les plus grands chef d'oeuvres du Cinéma revus et corrigés par 2 légendes , des sketchs légendaires, l'actualité revisitée par 2 légendes, des pubs parodiées par 2 légendes.....

Comment pouvaient ils appeler leur duo autrement que LES DEUX LEGENDES...

Marco Paolo

Après avoir assuré les 1éres parties de la tournée de Gad Elmaleh Marco Paolo, originaire de Marseille, a participé au Festival de Montreux, au Festival Grand Rire de Québec, au Festival Performance d'acteur, raflé plus de 14 prix dans des festivals d'humour, fait des chroniques à la radio, des vidéos sur le web,

Marco Paolo débarque chez vous...

Eric Collado

Originaire de Marseille, il est lauréat des concours d'humour et émissions télévisuelles auxquelles il participe (Yacapa sur France 3, Graine de star sur M6 entre autres) ; c'est surtout pour sa participation à l'émission Fiesta de Patrick Sébastien sur France 2 qu'il se fait remarquer. Le succès de la parodie des Boys Band, intitulée « Nous c nous », avec Jean Dujardin et Bruno Salomone, Manu Joucla et Éric Massot débouche sur une émission télévisuelle intitulée Nous c Nous à la télé, qui durera deux années.

Il revient ensuite à la scène, au one man show, et au théâtre avec entre autres la pièce aux 2 millions de spectateurs Le Clan des divorcées d'Alil Vardar.

Au cinéma, on le retrouve à l'affiche de Didier d'Alain Chabat, de Brice de Nice aux côtés de son ami Jean Dujardin, et dans La French de Cedric Jimenez avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche.

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : ERIC COLLADO & MARCO PAOLO - L'ARTEA DE CARNOUX

Le prix des places est : 25.00 ?

Date : vendredi 3 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : L'ARTEA DE CARNOUX.