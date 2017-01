Plus d'infos sur le spectacle Le Conte D'hiver à Fos sur Mer

Le Conte d'hiver est l'histoire d'un roi qui explose d'une folie ravageuse par jalousie. Une jalousie terrible, maladive et sans objet. La version que nous présente Philippe Car est baignée de merveilleux, d'extraordinaire, de comique et de magie. Six comédiens, circassiens, marionnettistes, troubadours, portant faux nez et costumes bigarrés, tout droit sortis d'une bande dessinée, interprètent plus d'une quinzaine de personnages. Les comédiens sont aussi exubérants que le décor est épuré. Renouant avec la pratique du mime et le grand art du clown, les acteurs-musiciens insufflent au texte une étonnante vitalité et mènent le spectacle sur un rythme effréné, conduisant les spectateurs vers un final vraiment délirant. PMR 0442110199