Plus d'infos sur le spectacle Loin De Linden à Fos sur Mer

LE THEATRE DE FOS SUR MER PRESENTE CE SPECTACLE

Un petit-fils convoque sur scène ses deux grand-mères, Eugénie et Clairette, pour comprendre enfin ce qui s'est passé lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première et dernière fois en hiver 1960. L'une, flamande, était fille du garde-chasse. L'autre, francophone, était fille d'un général dont elle a partagé les voyages. Leurs destins se sont croisés au Château de Linden le jour du mariage de leurs enfants. L'homme questionne et veut comprendre ce qui a empêché les deux femmes de se parler. En filigrane, la Belgique des années 60, les guerres, les conflits linguistiques : on découvre avec humour et tendresse la vie telle qu'elle était il y a deux générations. Un dialogue émouvant porté par deux grandes comédiennes de la scène belge et arbitré par le metteur en scène lui-même, dans le rôle du narrateur en quête de souvenirs.