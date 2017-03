Plus d'infos sur le spectacle Ce Que Le Djazz Fait A Ma Djambe à Istres

Théâtre de L'Olivier - Scènes et Cinés (3-1064783 ) présentent ce spectacle.

De Jacques Gamblin Compositions, arrangements et direction musicale Laurent de Wilde Avec Jacques Gamblin, Laurent de Wilde (piano), Axel Tassel (bugle, trompette), Guillaume Naturel (saxophone ténor), Jérôme Regard (contrebasse), Donald Kontomanou (batterie) et DJ Alea aux platines Accueilli la saison dernière en duo avec le danseur Bastien Lefèvre, Jacques Gamblin prend ici un autre chemin de traverse, pour jouer de la musique avec les mots, son instrument de prédilection. En osmose avec les arrangements du génial Laurent de Wilde, pionnier de la révolution électronique jazz, le comédien funambule déclare son amour pour Lady jazz sur des textes en freestyle truff és d'humour. Du pur bonheur pour les amateurs de swing, de groove, de blues, avec ce spectacle à sept voix, drôle, poétique et sensuel. Une folie musicale ! PMR : 0442564848