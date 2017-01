Plus d'infos sur le spectacle Richard Ii à Istres

Théâtre de L'Olivier - Scènes et Cinés (3-1064783 ) présentent ce spectacle.

COLLECTIF EUDAIMONIA De William Shakespeare Conception Guillaume Séverac-Schmitz et le Collectif Eudaimonia Traduction, adaptation, dramaturgie Clément Camar-Mercier Scénographie Emmanuel Clolus Production-administration-diffusion EPOC-Productions,Emmanuelle Ossena et Charlotte Pesle-Beal. Avec Jean Alibert, François de Brauer, Olivia Corsini, Baptiste Dezerces, Pierre Stefan Montagnier, Thibault Perrenoud et Nicolas Pirson Si l'on monte encore Shakespeare aujourd'hui, c'est qu'il y a dans son oeuvre quelque chose d'intemporel qui demande toujours à être réinterrogé, redécouvert, réinterprété. Richard II est une ode à la jeunesse et à l'humanité qui transforme le plateau en lieu de fête, de partage et de jubilation. Il y est question de rébellion, de trahison, de cupidité, de pouvoir, de couronne usurpée, d'exil mais aussi d'amour et de mélancolie. C'est l'histoire d'un homme devenu roi malgré lui, que la roue de la Fortune fait déchoir, en cinq actes, du rang de roi à celui de mendiant. Roi martyr pour les uns, roi faible et capricieux pour les autres, il est au coeur d'une fascinante tragédie historique qui révèle la puissance du théâtre de Shakespeare. Compagnon de route de Wajdi Mouawad, nouvellement nommé à la direction du Théâtre national de la Colline, Guillaume Sévérac-Schmitz nous offre une brillante adaptation de cette magnifique pièce, aussi sensible qu'audacieuse. Tout public à partir de 14 ansPMR : 0442564848