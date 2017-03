Plus d'infos sur le spectacle Un Fil A La Patte à Istres

Théâtre de L'Olivier - Scènes et Cinés (3-1064783 ) présentent ce spectacle.

De Georges Feydeau Mise en scène Christophe Lidon Avec Catherine Jacob, Yvan Le Bolloc'h, Sarah Biasini, Dominique Pinon et Bernard Malaka (distribution en cours) Comment se débarrasser d'une maîtresse le jour même de son mariage avec une riche héritière ? Bois d'Enghien (Yvan Le Bolloc'h), grand séducteur dépassé, malmené et un peu lâche, retrouve son amante « légitime » Lucette Gauthier (Sarah Biasini), chanteuse à la mode, libre et pleine de charme. Tentant la rupture à plusieurs reprises, le coureur de jupons s'efforce de déjouer événements et quiproquos qui pourraient dévoiler son projet d'union. De crises de nerfs en moments tendres, de ratés loufoques en chutes brutales, les comédiens en costumes « new look » façon Christian Dior, entraînent la mécanique de ce célèbre vaudeville sur un tempo effréné, dans le Paris des années 50 à l'ambiance glamour et sensuelle.PMR : 0442564848