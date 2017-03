Plus d'infos sur le spectacle Émile à la recherche d'Angelina par l'humoriste Éric Fanino à Marseille 5è arrondissement

Eric FANINO

Natif d'Aubagne, petite ville provençale nichée au pied du Garlaban, Eric FANINO est un « enfant du pays ». Inspiré par le chant des cigales et le soleil du midi, il écume les piano-bars et les salles de la région pour interpréter des chansons de sa composition.

Dix ans plus tard, il prend un tournant décisif qui l'envoie directement dans le décor du Fanino Show, spectacle interactif mêlant humour, danse et chant. Ce spectacle donnera naissance au personnage culte de Marie Giangreco, une mamie déjantée qui investira même les planches du théâtre sous les traits d'Alberthe dans le duo des Poz.

Prince Armand dans le spectacle pour enfants Prince Armand, de l'ombre à la lumière (avec Patrick COPPOLANI et Annie COUDENE, mise en scène Jean Hervé APPERE et Charles RIBBARD), Eric est actuellement en tournée avec la comédie Tatie au camping, écrite et mise en scène par Bruno GALLISA, dans laquelle il joue le rôle de Tatie.

Et c'est avec son nouveau spectacle, A la recherche d'Angelina, qu'il va très bientôt repartir sur les routes.

Mais Eric est toujours fidèle à ses premiers amours et c'est dans le groupe Les Pastagas, dont il est le fondateur, qu'il exprime ses talents de chanteur aux côtés de son partenaire Marc GONZALES, pianiste et accordéoniste.

Avec son humour et sa bonne humeur, Eric FANINO vous fera partager son amour de la vie. Homme authentique et généreux, ses spectacles sont un véritable concentré de plaisir.

A consommer sans modération !

A la recherche d'Angelina...

Quand le rêve ne devient pas la réalité, ou l'histoire drôle et émouvante d'Emile qui nous transportera dans son univers pittoresque et surprenant.

Un premier One man show sans artifices pour cet amoureux de la scène et du public.

