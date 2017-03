Plus d'infos sur le spectacle Bigre à Marseille 7è arrondissement

de Pierre Guillois Co-écrit avec Agathe l'Huillier et Olivier Martin-Salvan Mélodrame burlesque sans paroles, hors normes, qui s'inscrit entre Buster Keaton et les Deschiens, pour raconter avec humour les petites aventures de trois héros du quotidien aux prises avec les dures réalités de la vie. Deux hommes et une femme, chacun installé dans sa petite chambre de bonne, vivent leur petite vie quotidienne faite de gestes répétitifs, de grands rêves et de petites contrariétés. Trois univers de solitude qui se côtoient cherchant désespérément une rencontre, un moment de partage, un instant de bonheur. Trois personnages pathétiques dans leurs efforts et si terriblement touchants qu'on ne peut que les aimer dans leurs maladresses, leurs mesquineries de grands enfants. Un moment de théâtre inclassable, peuplé de gags inventifs, très « affreux, sales et méchants ».PMR : 0491547054