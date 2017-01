Plus d'infos sur le spectacle Claude Camous raconte Marseille et les survivants de cabrera, l'île maudite à Marseille 1er arrondissement

Lundi 9 Janvier 2017 à 17 H. Claude Camous raconte :

MARSEILLE et les survivants de CABRERA, l'île maudite

Cité des Associations - Salle Phocéa (premier étage)

93 La Canebière - 13001 - Marseille - 04 91 55 39 50.

Présenté et préparé avec le concours de Pierre-Marie Jonquière - 06 83 77 81 63.

Participation : 3 euros - Réduite 2 euros (Marseille Autrement, A.V.F. Marseille, Comité du Vieux-Marseille et Amis de Richard Martin)

https://sites.google.com/site/claudecamous/

L'île de Cabrera, au sud de Majorque, fut, à l'origine des temps, bénie des Dieux. Mais en 1809, elle était inhospitalière, rebelle à toute végétation, et pour quelques 25 000 hommes appartenant à la glorieuse Grande Armée de l'Empereur Napoléon, elle devînt très vite, une île maudite.

C'est l'étonnante histoire de ces soldats, dont une poignée de survivants s'installa à Marseille, que nous raconte Claude Camous.

L'accueil des Marseillais fut à la mesure de la souffrance rencontrée par ces braves qui revenaient de l'Enfer. Insensible aux pressions politiques de toutes sortes, la cité phocéenne, toujours généreuse, sut leur ouvrir ses portes, et surtout celles de son coeur.

Cette histoire tragique et effarante trouva son épilogue quarante ans plus tard, avec l'inauguration d'un mausolée à la mémoire des victimes de l'un des drames les plus effroyables du XIXe siècle, mais qui est aujourd'hui complètement oublié, même dans la mémoire collective des Marseillais, et de surcroît étrangement occulté dans les manuels d'Histoire de nos enfants.

