Plus d'infos sur le spectacle Copines Comme Cochonnes à Marseille 1er arrondissement

Quand trois nanas dépeignent les travers de notre société et écorchent la gente masculine qui en prend pour son grade...

Ça dérape ! C'est pêchu et déjanté ! Un trio infernal ! Marie est jeune, belle, tous les hommes sont à ses pieds, mais après un énième chagrin d'amour, sa décision est prise : elle va devenir religieuse ! Ces deux amies, Lilou et Emma ont une nuit, la dernière nuit, pour lui faire changer d'avis, le lendemain... Elle a son train pour le couvent. Les 2 copines vont tenter l'impossible pour empêcher Marie de gâcher sa vie et de briser leur amitié.