Plus d'infos sur le spectacle Dans Le Nom à Marseille 7è arrondissement

Texte, mise en scène et scénographie de Tiphaine Raffier Un thriller où plane comme une odeur de vengeance et de sorcellerie... Tiphaine Raffier y ausculte la part d'ombre qui ordonne sourdement les transformations du monde rural contemporain, dans une langue nerveuse et tranchante comme la parole des sorciers. Le jeune Davy et Ilona, sa soeur, se sont reconvertis dans l'agriculture, à l'heure où le monde rural se disloque. D'un côté le productivisme, les quotas, le technicisme. De l'autre le contact direct avec les forces archaïques de la nature, de la vie... et de la magie. Car bientôt dans l'exploitation les difficultés s'accumulent, inexplicables, et avec eux survient la question tragique par excellence et plusieurs fois millénaire : d'où vient tout ce mal ? Avec une précision de documentariste inspirée des travaux de Jeanne Favret-Saada, ethnologue spécialiste de sorcellerie paysanne, Tiphaine Raffier signe là une fable théâtrale tendue vers l'au-delà du réel et du surnaturel. Un récit loin de tout cliché qui envoûte durablement... PMR : 0491547054