Plus d'infos sur le spectacle Dingo Dingue à Marseille 2è arrondissement

Plumes d'indien en guise de coiffe, un homme, traversé par les paroles de penseurs éclairés et de poètes maniaco-festifs, nous invite à le suivre dans un labyrinthe de mots : une descente en pente douce dans les entrailles de la folie. Dingo Dingue convoque les incontournables maîtres du discours psychanalytique - Jacques Lacan, Jean Oury, Lucien Bonnafé et François Tosquelles - et d'impétueux auteurs contemporains - Charles Pennequin, Christophe Tarkos et Serge Valletti. Le virtuose comédien Christian Mazzuchini s'empare joyeusement de ces textes, matériaux à la fois loufoques, brillants et émouvants dans lesquels les mots des spécialistes et des poètes se confondent. Il s'en saisit à bras le corps pour nous rappeler avec tendresse, en filigrane, notre condition commune, notre rapport au langage et au temps qui passe : cet infiniment humain...