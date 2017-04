Plus d'infos sur le spectacle Erich Von Stroheim à Marseille 1er arrondissement

LE THEATRE DU GYMNASE (L.3-1091170) PRESENTE CE SPECTACLE

Emmanuelle Béart est une actrice qui n'a pas froid aux yeux. Jetant par-dessus les moulins l'image glamour de ses débuts, elle choisit des aventures théâtrales hors normes, tel ici ce rôle de femme sans équivalent dans la littérature dramatique. Le traditionnel trio amoureux. Mais on n'est ni dans une pièce de boulevard, ni dans le roman de gare. Dans l'univers globalisé, dérégulé, dématérialisé, les sentiments partent à la dérive comme la finance et les relations amoureuses des transactions aussi froides que les eaux glacées du capitalisme. Et cependant il s'agit bien d'amour. De couple. De désir. De volonté de faire un enfant. Le texte de Christophe Pellet, l'un des rares dramaturges français à pouvoir rivaliser avec les maîtres allemands ou anglais qui tiennent le haut du pavé européen, se livre tout à la fois à une critique virulente du monde déshumanisé régi par l'image, qu'à la construction d'un personnage de femme nouveau dans le théâtre. Une femme puissante qui dicte sa loi érotique et devient metteuse en scène de sa vie. À travers le titre Erich von Stroheim, la pièce est également un vibrant hommage au cinéma et à sa charge émotionnelle et érotique.PMR: 0820132013 (0,12 € ttc/min, depuis un poste fixe) du mardi au samedi de 11h à 19h