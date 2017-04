Plus d'infos sur le spectacle Gaby Deslys, Mon Amour à Marseille 9è arrondissement

Fasciné par les gloires légendaires du passé et d'autant plus lorsqu'il s'agit de Marseille, le ténor marseillais Jean-Christophe Born a choisi pour sa nouvelle création, de raconter l'histoire de l'illustre marseillaise Gaby Deslys, la plus célèbre artiste de Music-hall du début du XXe siècle, propriétaire de la mythique Villa éponyme sur la Corniche.

Articulé sous la forme d'un récital-revue anthologique, le spectacle de Jean-Christophe Born propose de redécouvrir les énormes succès de Gaby Deslys et d'Harry Pilcer, son partenaire, chanteur et danseur américain.

Pour sa production, Jean-Christophe Born, qui interprètera Harry Pilcer, le fidèle partenaire de la star, sera entouré de la belle et talentueuse soprano marseillaise Perrine Cabassud qui incarnera Gaby. Ils seront accompagnés au piano par le grand Mark Nadler, venu spécialement de New York. L'extraordinaire artiste qui est décrit comme « l'un des pianistes-chanteurs les plus acclamés de Broadway » retranscrit tous les morceaux dans des arrangements contemporains, chante et joue du piano comme lui seul sait le faire. Le ténor fait ainsi de ce spectacle inédit, dont la chorégraphie sera signée Aude Pinatel des Studios Grenier du Corps, « l'écrin magique dans lequel Gaby pourra renaître ».