Plus d'infos sur le spectacle Lecture de poésie vive à Marseille 1er arrondissement

Le créateur des éditions du Citron Gare Patrice Maltaverne + deux de ses auteurs récemment publiés : Laurent Bouisset et Samaël Steiner. Poésie vive et pleine de souffle. Mots qui voudraient danser, dérangent et cognent. Poésie de l'oralité au tempo fort.

Site web : http://lecitrongareeditions.blogspot.fr/

Infos réservation :

Adhésion à l'association Casa Colorada nécessaire (prix libre).