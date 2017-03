Plus d'infos sur le spectacle Les Chevaliers Du Fiel à Marseille 4è arrondissement

F.PRODUCTIONS(L.2-1059435 &3-1059436) présente ce spectacle Avec France Bleu et D8

LES CHEVALIERS DU FIEL dans NOËL D'ENFER La dernière folie des chevaliers du fiel. Mr et Mme Lambert débarquent aux sports d'hiver et c'est noël qui prend feu ! 2 comédiens, 8 personnages : réveillon, amour, aventure.... Le tout dans un énorme fou rire !!! A noël, ne soyez pas vénère offrez-vous noël d'enfer ! Avec Eric CARRIERE et Francis GINIBRE Rervations PMR: 04 91 80 60 41