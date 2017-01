Plus d'infos sur le spectacle Les Faux British à Marseille 2è arrondissement

KI M'AIME ME SUIVE (2-1066422-3-1066421) ET ADAM CONCERTS PRESENTENT DE H LEWIS,J SAYER ET H SHIELDS MISE EN SCENE GWEN ADUH

LES FAUX BRITISH Une vraie comédie catastrophe Adaptation française de Gwen ADUH et Miren PRADIER Mise en scène : Gwen ADUH Après leur triomphe au Théâtre Tristan Bernard en 2015 et la prolongation au Théâtre St-Georges début 2016, Les Faux British poursuivent leur enquête meurtrière dans le même tourbillon de catastrophes et avec toujours autant de folie, mais à travers toute la France cette fois. À partir de l'automne 2016. Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef-d'oeuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c'est ce qu'ils prétendent !)... L'action se situe fin XIXème, dans un superbe manoir, en plein coeur de l'Angleterre, lors d'une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le château devient alors... un dangereux suspect. Nos valeureux « comédiens d'un soir » vont très vite constater à leurs dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont s'enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à coeur. Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ? Ce qui est sûr, c'est que le spectateur, lui, n'en finira plus de rire devant une telle succession de gags... so british !Réservations PMR : 0491900000