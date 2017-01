Plus d'infos sur le spectacle Marco Bien dans sa peau à Marseille 5è arrondissement

Marco, mène sa vie comme il en a rêvé ! Les collègues, la bringue et la rigolade... et ce ne sont pas les problèmes de la vie qui vont le perturber ! Famille, conquêtes, argent et même son meilleur ami Patou vont lui réserver de sacrées surprises... Mais il faudra compter sur ses qualités de charmeur, de filou et de moqueur pour se sortir de toutes ses situations surréalistes !

Vous aussi vous avez dû le croiser sur la plage ou en discothèque !!!

Site web : http://www.letetard.com/

Parking de la Plaine (place Jean Jaurès) à proximité.