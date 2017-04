Plus d'infos sur le spectacle Tout à Refaire à Marseille 2è arrondissement

PRESENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION ET ATELIER THEATRE ACTUEL CE SPECTACLE.

Auteur : Philippe Lellouche Acteurs : Gérard Darmon, Philippe Lellouche & Ornella Fleury Metteur en scène : Gérard Darmon Un soir d'été, deux amis de toujours se retrouvent à la terrasse d'un café, et se plaignent du temps qui passe. À vivre dans la nostalgie des bons souvenirs, ils s'empêchent de profiter de l'instant présent. La jeune serveuse qui les écoute va leur proposer étrangement de remonter le temps. Une expérience incroyable qui va leur permettre de réaliser que vieillir n'est pas si mal. Partagez ce voyage onirique émouvant et surprenant qui permet à chacun d'interpréter plusieurs rôles. Une comédie délicieuse et originale ! 0491990000