Plus d'infos sur le spectacle Trois petits cochons à Marseille

Le retour à la tradition orale à ceci de bon qu 'elle n'édulcore rien. Vous croyez que Messire loup a toujours soufflé de sa gueule terrifiante sur les maisons des petits porcins, comme nous l'a fait croire Mister Walt ? Que nenni : dans les trois versions présentées ici, le canis lupus trouve plus efficace de se retourner et de lever la patte, de péter et de « vessir », pour que s'effondrent les habitations plus ou moins précaires des quadrupèdes apeurés...

Ce spectacle a reçu le prix de la mise en scène et de la scénographie au Festival d'Assilah 2012 (Maroc).

Lundi 20, vendredi 24 et samedi 25 février 2017 à 14h30

Mardi 21, mercredi 22 à 15h

Dimanche 26 février à 15h (dans le cadre des dimanches de la Canebière)

Jeudi 23 février à 10h45 et 15h

Lundi 27 février à 10h

Mardi 28 février 2017 à 9h45

Site web : http://www.badaboum-theatre.com

Infos réservation :

Notre jauge étant limitée, il est fortement conseillé de réserver vos places par téléphone au 04 91 54 40 71 . Le règlement s'effectue sur place, 1/4 d'heure avant le début de la représentation. Attention ! nous ne prenons pas la carte bleue.