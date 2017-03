Plus d'infos sur le spectacle Les Miserables à Saint Remy de Provence

LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (L.3-1062043&1-1065019) PRESENTE CE SPECTACLE

Voici l'idée incroyable de mettre en scène des santons et autres figurines pour une réécriture vive de ce grand classique. Un des grands succès populaires du Festival d'Avignon Off 2015. Deux comédiennes s'entourent d'un univers incroyable d'objets et reprennent ce chef d'oeuvre de la littérature française, en zoomant sur les personnages essentiels et les moments-clés de l'histoire. Le récit est limpide, simple et nous tient en haleine tel un film d'aventure.Spectacle conseillé à partir de 10 ans – durée 1h10 – à voir en famillePMR 0490927037