Plus d'infos sur le spectacle Marcellin Caillou à Venelles

Caillou : quel drôle de nom pour ce petit personnage. Marcellin Caillou rosit, rougit. Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il le faudrait. Oh, ce n'est pas un gros handicap, c'est juste embêtant, un complexe qui grattouille. Et voilà, qu'il rencontre René Rateau. René Rateau ne cesse d'éternuer, sans raison et sans pour autant avoir un rhume. Marcellin et René se ressemblent, ils se reconnaissent. Ils deviendront inséparables...

Plus d'infos : SMAC Venelles : 04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr

Programme complet du Festival Mon Echappée Belle : http://www.venelles.fr/wp-content/uploads/2017/02/Depliant-Mon-Echappee-Belle-2017.pdf

Site web : http://www.venelles.fr

Infos réservation :

Plus d'infos : SMAC Venelles : 04 42 54 93 10