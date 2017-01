Plus d'infos sur le concert Fabienne Thibeault « la Voix mythique de Starmania » à Marseille 5è arrondissement

Avec sa façon unique et chaleureuse d'établir le contact avec le public, la Québécoise nous entraîne dans un voyage à travers les plus beaux titres de la chanson de son Québec. De Félix Leclerc à Charlebois, l'émotion est intacte . Et puis, Le monde est stone, Les uns contre les autres, Ziggy, La complainte de la serveuse automate, nous rappellent que Starmania, l'opéra rock de Plamondon / Berger, reste d'une passionnante modernité.

Fabienne Thibeault c'est aussi une bonne humeur contagieuse et un humour à découvrir sur scène !

