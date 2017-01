Plus d'infos sur le Rubrik Barok ? Concert original à Marseille 5è arrondissement

Comment concilier baroque et tango sur fond de musique festive des balkans ? C'est à ce voyage musical peu ordinaire que vous convie la fantasque troupe de Rubrik Barok. La recette ? Elle est simple : prenez la volupté d'une clarinette à laquelle vous associez la sonorité d'un alto, renforcé par les notes d'une guitare et soutenu par le son réconfortant d'une contrebasse... et vous obtenez un concert de découvertes et d'échanges entre les musiciens et le public. Et pour vous aider dans ce parcours initiatique, les musiciens vous racontent des anecdotes et un brin de pédagogie... Alors, vous embarquez pour le grand départ ?

avec Agnès Couret (guitare), Christine Fernandez (alto), Benoit Michel (clarinette) et Gerard Gebella (contrebasse).

Site web : http://www.letetard.com/

Infos réservation :

Infos et résas au Café-Théâtre du Têtard 33 - 35 rue Ferrari 13005 MARSEILLE 04 91 47 39 93 / 06 21 09 87 70 contact@letetard.com Parking de la Plaine (place Jean Jaurès) à proximité.