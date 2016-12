Plus d'infos sur l'exposition Antichambre à Marseille

Du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à l'Opéra de Paris en passant par la Cité du Vatican et la Mairie de Marseille, le travail de Max Armengaud dévoile les institutions célèbres en explorant l'art du portrait à l'opposé des postures officielles: une démarche à la fois artistique, documentaire et politique.

Max Armengaud poursuit un travail de dévoilement et d'exploration d'institutions célèbres pointant des repères identitaires qui habitent notre imaginaire collectif.

Opérant derrière la scène de la communication institutionnelle, il interroge la notion même de portrait. Par son traitement formel de la figure et la fragmentation sérielle, il affirme une position anti-iconique, à l'opposé du portrait officiel dont il élargit les codes de représentation à la dimension collective d'un théâtre universel.

Ses portraits d'institutions ne sont pas des réponses à des commandes mais autant de projets personnels, animés par une logique d'investigation performative que Max Armengaud a débutée il y a trente ans dans les coulisses de l'Opéra de Paris.

Il l'a poursuivie dans celles de la Cité du Vatican et de la Villa Médicis, du Château de Prague, de la Casa de Velázquez et des arènes de Madrid, du Palais de l'Élysée, de la mairie de Marseille, et ces dernières années dans la coulisse de l'Assemblée nationale, du Mont Saint-Michel et du Rugby Club Toulonnais.

www.maxarmengaud.com

Site web : http://www.theatre-lacriee.com/programmation/spectacle/max-armengaud-antichambre.html