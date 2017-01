Plus d'infos sur l'exposition Dellepiane - Arts & Modernité à Marseille

Le Musée Regards de Provence, à Marseille, met à l'honneur le peintre, affichiste, lithographe, portraitiste, illustrateur et décorateur, David Dellepiane (1866-1932). Provençal singulier, son approche mêle tradition et expérimentation. A la frontière des arts décoratifs, son oeuvre, protéiforme, est pourtant d'une grande cohérence et d'une égale sensibilité. Cette exposition révèle les multiples facettes de son talent et permet d'apprécier ses champs d'inspiration et sa production dans sa diversité. Près d'une centaine de toiles, aquarelles, projets et affiches, provenant pour la plupart de collections privées jamais révélées au public, de musées et galeries, concourent à reconstituer le parcours d'un sincère aventurier de l'art, profondément attaché à Marseille et à la Provence. David Dellepiane - Arts & Modernité, au Musée Regards de Provence, du 7 octobre 2016 au 19 mars 2017.

