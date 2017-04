Plus d'infos sur le spectacle Bella Figura à Marseille 7è arrondissement

Artiste empreinte d'un pessimisme toujours voilé d'humour, Yasmina Reza détourne les codes du vaudeville pour exprimer le vide d'une époque, la faillite du couple, le naufrage de la vieillesse : entre gravité et légèreté, cette Bella Figura est un tableau de la condition humaine. « Un homme et une femme se tiennent sur le parking d'un restaurant de province. Elle, Andrea, encore dans la voiture. Son amant, Boris, essaie de la convaincre d'en sortir, en dépit de l'erreur qu'il vient de commettre : mentionner que le restaurant lui a été conseillé par sa femme... Bella Figura explore la soirée consécutive à cette faute originelle. Un peu plus tard, au même endroit, survient un autre couple. On apprend très vite qu'un lien inopportun l'unit aux premiers. La pièce se déroule presque entièrement à ciel ouvert, dans un jour déclinant. Je n'ai jamais raconté d'histoires dans mes pièces, et on ne sera pas surpris qu'il en aille encore ainsi. A moins qu'on ne considère comme une histoire la matière stagnante et houleuse de la vie ». Yasmina RezaPMR : 0491547054